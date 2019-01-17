Обновлено 19.02.2020

Добрый день! Уважаемые читатели и гости, компьютерного блога pyatilistnik.org. В прошлый раз мы с вами решили ситуацию, как исправить ошибку vcruntime140.dll, сегодня я вам покажу, как можно улучшить свою операционную систему Windows 10. Все вы прекрасно помните, замечательную таблицу "Дополнительные варианты загрузки", которая была в Windows 7, там было много полезного. В десятке, это выпилили и заменили на более новое меню, которое не всем нравится и лишено некоторых функций, например, загрузки последней удачной конфигурации. К счастью, осталась возможность ей пользоваться и вернуть. Я вас научу как восстановить функциональность "Загрузка последней удачной конфигурации" и F8 при загрузке Windows 10.

Назначение меню "Дополнительные варианты загрузки"

Windows 7 была не идеально, хотя бы вспомнить синий экран 0x00000050 или бесконечный поиск обновлений, но зато в случае каких либо проблем, у пользователя был отличный инструментарий для устранения проблем. Заключался он в скрытом меню "Дополнительные варианты загрузки", в задачи которого входило, диагностирование системы, ее восстановление и многое другое. Выглядело, это вот так.

Тут были пункты:

Устранение неполадок компьютера

Безопасный режим

Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов

Безопасный режим с поддержкой командной строки

Ведение журнала загрузки

Включение видеорежима с низким разрешением

Последняя удачная конфигурация (дополнительно)

Режим восстановления служб каталогов

Режим отладки

Отключить автоматическую перезагрузку при отказе систему

Отключение обязательной проверки подписи драйверов

Обычная загрузка

Самое классное тут был пункт "Последняя удачная конфигурация (дополнительно)", который выручал во многих ситуациях, когда пользователи что-то нахимичили.

Вызывалось, это меню при загрузке операционной системы, нажав волшебную клавишу F8, тем самым вызвав дополнительные варианты загрузки. Помнится, я встречал интервью, в котором разработчиков компании Microsoft спросили, почему теперь не получается вызвать, данное меню через F8 или Shift+F8. Они отвечали, что сейчас все настолько оптимизировали в загрузке Windows 10, плюс с появлением твердотельных носителей, все стало загружаться так быстро, что процедура самотестирования компьютера до загрузки операционной системы, проходила мгновенно.

Как вернуть F8 в Windows 10

Для того, чтобы включить меню F8 (Загрузка последней удачной конфигурации) в Windows 10, выполните следующие действия. Откройте командную строку от имени администратора, иначе получите ошибку доступа. В консоли введите команду:

bcdedit /set {current} bootmenupolicy legacy

Данная команда, вернет меню F8 в Windows 10, прописав загрузочной записи параметр классического меню загрузки. Перезагружаем операционную систему. Ваша система начнет загружать, до появления логотипа ОС Windows 10, нажимайте клавишу F8 или Shift+F8. И вуаля, мы видим дополнительные варианты загрузки. Теперь вы легко можете попадать в безопасный режим, единственное тут сразу нет пункта, вернуться к последней рабочей конфигурации, мы этот пункт добавим

Как добавить "Загрузку последней удачной конфигурации" в Windows 10

Давайте добавим полезный пункт "Загрузка последней удачной конфигурации". Делается, это очень просто. Произведите открытие реестра Windows, через нажатие клавиш Win и R и введя в окне выполнить, команду regedit.

Далее переходим в ветку:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager

Если у вас включены, точки восстановления, то у вас будет создан ключ BackupCount со значением 1 (в Windows 10 1809, я его не увидел, хотя точки были включены) и будет раздел LastKnownGood. Если раздела LastKnownGood нет, то вам необходимо включить восстановление системы.

Если раздел LastKnownGood не появился после включения точек восстановления, то создайте его. Делается, это через правый клик и контекстное меню.

В каталоге LastKnownGood, создайте новый параметр типа DWORD с именем Enabled

и дайте ему значение 1, что будет означать включенный пункт в дополнительном меню загрузок.

Пробуем перезагрузиться и вызвать меню "Дополнительные варианты загрузки", через клавишу F8. Как видите у меня добавился пункт "Последняя удачная конфигурация (Дополнительно)". Мы достигли своей цели.

Как отключить F8 при загрузке Windows 10?

Если по каким-то причинам вам нужно деактивировать меню "Дополнительные варианты загрузки" при нажатии клавиши F8, то сделать это можно вот так. Так же в командной строке введите:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

На этом у меня все, мы с вами разобрали методы добавления пункта меню "Загрузка последней удачной конфигурации" и активировали нажатие "F8 при загрузке Windows 10". С вами был Иван Семин, автор и создатель IT блога Pyatilistnik.org.