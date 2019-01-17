Загрузка последней удачной конфигурации и F8 при загрузке windows 10

19.02.2020   Windows 10, Windows 11   3 комментария

Обновлено 19.02.2020

F8 при загрузке windows 10Добрый день! Уважаемые читатели и гости, компьютерного блога pyatilistnik.org. В прошлый раз мы с вами решили ситуацию, как исправить ошибку vcruntime140.dll, сегодня я вам покажу, как можно улучшить свою операционную систему Windows 10. Все вы прекрасно помните, замечательную таблицу "Дополнительные варианты загрузки", которая была в Windows 7, там было много полезного. В десятке, это выпилили и заменили на более новое меню, которое не всем нравится и лишено некоторых функций, например, загрузки последней удачной конфигурации. К счастью, осталась возможность ей пользоваться и вернуть. Я вас научу как восстановить функциональность "Загрузка последней удачной конфигурации" и F8 при загрузке Windows 10.

Назначение меню "Дополнительные варианты загрузки"

Windows 7 была не идеально, хотя бы вспомнить синий экран 0x00000050 или бесконечный поиск обновлений, но зато в случае каких либо проблем, у пользователя был отличный инструментарий для устранения проблем. Заключался он в скрытом меню "Дополнительные варианты загрузки", в задачи которого входило, диагностирование системы, ее восстановление и многое другое. Выглядело, это вот так.

Тут были пункты:

  • Устранение неполадок компьютера
  • Безопасный режим
  • Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
  • Безопасный режим с поддержкой командной строки
  • Ведение журнала загрузки
  • Включение видеорежима с низким разрешением
  • Последняя удачная конфигурация (дополнительно)
  • Режим восстановления служб каталогов
  • Режим отладки
  • Отключить автоматическую перезагрузку при отказе систему
  • Отключение обязательной проверки подписи драйверов
  • Обычная загрузка

Самое классное тут был пункт "Последняя удачная конфигурация (дополнительно)", который выручал во многих ситуациях, когда пользователи что-то нахимичили.

загрузка последней удачной конфигурации-01

Вызывалось, это меню при загрузке операционной системы, нажав волшебную клавишу F8, тем самым вызвав дополнительные варианты загрузки. Помнится, я встречал интервью, в котором разработчиков компании Microsoft спросили, почему теперь не получается вызвать, данное меню через F8 или Shift+F8. Они отвечали, что сейчас все настолько оптимизировали в загрузке Windows 10, плюс с появлением твердотельных носителей, все стало загружаться так быстро, что процедура самотестирования компьютера до загрузки операционной системы, проходила мгновенно.

Как вернуть F8 в Windows 10

Для того, чтобы включить меню F8 (Загрузка последней удачной конфигурации) в Windows 10, выполните следующие действия. Откройте командную строку от имени администратора, иначе получите ошибку доступа. В консоли введите команду:

bcdedit /set {current} bootmenupolicy legacy

меню f8 windows 10-01

Данная команда, вернет меню F8 в Windows 10, прописав загрузочной записи параметр классического меню загрузки. Перезагружаем операционную систему. Ваша система начнет загружать, до появления логотипа ОС Windows 10, нажимайте клавишу F8 или Shift+F8. И вуаля, мы видим дополнительные варианты загрузки. Теперь вы легко можете попадать в безопасный режим, единственное тут сразу нет пункта, вернуться к последней рабочей конфигурации, мы этот пункт добавим

меню f8 windows 10-02

Как добавить "Загрузку последней удачной конфигурации" в Windows 10

Давайте добавим полезный пункт "Загрузка последней удачной конфигурации". Делается, это очень просто. Произведите открытие реестра Windows, через нажатие клавиш Win и R и введя в окне выполнить, команду regedit.

Далее переходим в ветку:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager

Если у вас включены, точки восстановления, то у вас будет создан ключ BackupCount со значением 1 (в Windows 10 1809, я его не увидел, хотя точки были включены) и будет раздел LastKnownGood. Если раздела LastKnownGood нет, то вам необходимо включить восстановление системы.загрузка последней удачной конфигурации-02

Если раздел LastKnownGood не появился после включения точек восстановления, то создайте его. Делается, это через правый клик и контекстное меню.

загрузка последней удачной конфигурации-03

В каталоге LastKnownGood, создайте новый параметр типа DWORD с именем Enabled

загрузка последней удачной конфигурации-04

и дайте ему значение 1, что будет означать включенный пункт в дополнительном меню загрузок.

загрузка последней удачной конфигурации-05

Пробуем перезагрузиться и вызвать меню "Дополнительные варианты загрузки", через клавишу F8. Как видите у меня добавился пункт "Последняя удачная конфигурация (Дополнительно)". Мы достигли своей цели.

загрузка последней удачной конфигурации-01

Как отключить F8 при загрузке Windows 10?

Если по каким-то причинам вам нужно деактивировать меню "Дополнительные варианты загрузки" при нажатии клавиши F8, то сделать это можно вот так. Так же в командной строке введите:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

отключить F8 при загрузке Windows 10

На этом у меня все, мы с вами разобрали методы добавления пункта меню "Загрузка последней удачной конфигурации" и активировали нажатие "F8 при загрузке Windows 10". С вами был Иван Семин, автор и создатель IT блога Pyatilistnik.org.

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Автор - Сёмин Иван

3 Responses to Загрузка последней удачной конфигурации и F8 при загрузке windows 10

  1. Николай:
    25.04.2020 в 08:58

    Здравствуйте! Всё отлично получилось до момента создания точки восстановления. ССылка в Вашей статье ведёт на статью как создать точку восстановления в виндовс 8.1. У меня 10, и в ней в Свойствах системы нету раздела Защита системы. На этом остановился. Подскакжите пожалуйста, что делать.

  2. Мистер-А:
    08.06.2021 в 16:30

    Помог мне это способ

  3. Красновости:
    19.12.2022 в 09:05

    Вы опять издеваетесь??? Почему делаете всё из под работающей Windows??????
    Ведь пункт «последняя удачная конфигурация» именно нужен, когда ПК не может загрузиться!
    Что за хрень твориться в теперешнем тырнете?

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